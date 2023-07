Neu-Eröffnung des Netto-Supermarkts in Hasbergen. Wegen des großen Andrangs wurden Parkplätze und Einkaufswagen knapp. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Jetzt zwei Supermärkte nebeneinander Großer Andrang und Rabatte bei Netto-Neueröffnung in Hasbergen Von Thomas Wübker | 11.07.2023, 15:23 Uhr

Voller Parkplatz, volle Regale, Schlangen vor den Kassen, Schlangen vor den Einkaufswagenabstellflächen – die Neu-Eröffnung von Netto in Hasbergen am Dienstag zog nicht nur Menschen aus der Gemeinde an.