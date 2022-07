Frank Pfeifer vor seinem großen Fachwerkhaus in der Hüggelschlucht in Hasbergen. Ein Nachteil der idyllischen Lage ist die schlechte Internetverbindung. FOTO: Arlena Janning up-down up-down Frank Pfeifer beklagt langsames Netz Bald kein „weißer Fleck“ mehr? Glasfaser für die Hüggelschlucht in Hasbergen kommt Von Arlena Janning | 18.07.2022, 07:10 Uhr

Seit Jahren beklagt Anwohner Frank Pfeifer die schlechte Internetverbindung in der Hüggelschlucht in Hasbergen-Ohrbeck. Nun kommt Bewegung in die Sache: Der Landkreis Osnabrück hat in Sachen Breitbandausbau die dritte Phase begonnen.