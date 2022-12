Das kann schon etwas verwirrend sein: Plötzlich reißen sich gleich mehrere Unternehmen in Hasbergen um Kunden für einen Glasfaseranschluss. Symbolfoto: dpa/Belga/James Arthur Gekiere up-down up-down Droht Hasbergen Kabelsalat? Teranet und Glasfaser Nordwest: Die wichtigsten Antworten zum Aufbau des schnellen Internets Von Andreas Wenk | 08.12.2022, 09:47 Uhr

Der Glasfaserausbau in Hasbergen gerät in Fahrt. Nach Teranet geht jetzt auch Glasfaser Nordwest an den Start. Beide Unternehmen wollen Hasbergen großflächig mit schnellem Internet versorgen.