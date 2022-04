Der junge Mann aus Hagen war nach Informationen der Polizei Georgsmarienhütte am Ende einer Linkskurve mit Gefälle auf den rechten Seitenstreifen der Osnabrücker Straße geraten. Ursache sei offenbar ein Fahrfehler gewesen.

Auf dem unbefestigten Untergrund schleuderte sein Opel Astra herum und krachte dann mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Dabei wurde die linke Seite des Wagens erheblich eingedrückt.

Es gelang dem Hagener jedoch, sich selbst auf die Beifahrerseite zu bewegen, wo er von anderen Verkehrsteilnehmern betreut wurde, bis Notarzt und Polizei eintrafen. Der junge Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Wagen des 22-jährigen Hageners ist nach der Kollision mit dem massiven Baum ein Totalschaden. Neben Notarzt und Rettungssanitätern waren auch die Besatzungen von zwei Streifenwagen des Polizeikommissariats GMHütte im Einsatz.

Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Nach Angaben der Polizei kann dieser Abschnitt der Straße relativ gefährlich werden, wenn Fahrer sie mit überhöhter Geschwindigkeit oder ein wenig unaufmerksam passieren. So sei es vor einem Jahr an derselben Stelle zu einem Unfall gekommen.