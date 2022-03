Wegen des Angriffs auf die Ukraine findet die Gedenkfeier am Augustaschacht in diesem Jahr bewusst ohne Repräsentanten aus Russland und Belarus statt. (Archivbild) FOTO: Benjamin Beutler Wegen des Angriffs auf die Ukraine Gedenkveranstaltung am Augustaschacht in Hasbergen ohne russische Vertreter Von Arlena Janning | 23.03.2022, 08:02 Uhr

Am 3. April findet eine öffentliche Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte Augustaschacht in Hasbergen statt – in diesem Jahr bewusst ohne Repräsentanten aus Russland und Belarus.