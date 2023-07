Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Symbolfoto: Imago Images/Fotostand/Reiss up-down up-down Starke Rauchentwicklung Gebäude brennt in Hasbergen: Osnabrücker Straße gesperrt Von Julia Gödde-Polley | 21.07.2023, 15:10 Uhr

In einem Gebäude in Hasbergen ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Osnabrücker Straße ist aktuell in Höhe des Brandorts gesperrt.