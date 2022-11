Die beiden Finderinnen Britta Modder (links) und Claudia Hoffmann (2. von links) freuen sich mit Ubbo Weerts (2. Vorsitzender des Vereins „Jacke und Hose) und Marita Benne (Initiatorin und 1. Vorsitzenden des Vereins „Jacke und Hose“) Foto: Bettina Klimek up-down up-down Große Freude bei „Jacke und Hose“ Frauen in Hasbergen finden 4200 Euro im Gebüsch – und spenden sie Von Bettina Klimek | 14.11.2022, 18:00 Uhr

Die übliche Spazierrunde mit Collie Sascha sollte es werden, am 2. Mai in diesem Jahr. In einem Gebüsch fanden die Freundinnen Claudia Hoffmann und Britta Modder dann eine Handtasche mit 84 Fünfzig-Euro-Scheinen. Und riefen die Polizei.