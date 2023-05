Die Fitnessbundesliga zu Gast im Warehouse Gym in Gaste: Manche Workouts werden von zwei Teammitgliedern zeitgleich absolviert. Dabei kommt es auch darauf an, dass die Bewegungen synchron sind, erklärt Lisa Focke (hier im Bild). Foto: Warehouse Gym up-down up-down So krass ist Crossfit in der ersten Liga Fitnessbundesliga im Warehouse Gym Hasbergen: „Nur eine Chance, abzuliefern“ Von Arlena Schünemann | 11.05.2023, 07:09 Uhr

Ein Team aus Hasbergen tritt regelmäßig in der ersten Bundesliga an – aber nicht etwa im Fußball, sondern im Crossfit. Bei diesem Ganzkörpertraining geht es um Kraft, Koordination und Schnelligkeit. Lisa Focke und Michael Noack vom Warehouse Gym (WHG) in Hasbergen-Gaste leiten und trainieren das Team in der Fitnessbundesliga, in der alles auf einen einzigen Tag ankommt.