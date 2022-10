Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Brand in Hasbergen ausrücken. Symbolfoto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down Etwa 15.000 Euro Schaden Feuer in Garage in Hasbergen ausgebrochen Von Alexander Kruggel | 11.10.2022, 14:20 Uhr

In Hasbergen brach am frühen Dienstagnachmittag ein Feuer in einer Garage aus. Das teilte die Polizei Osnabrück auf Nachfrage mit.