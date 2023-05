Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag zu einem Feuer in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Hasbergen-Gaste ausrücken. Symbolfoto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down E-Ladesäule fing Feuer Mitarbeiter verhindert Katastrophe in fleischverarbeitendem Betrieb in Hasbergen Von Anke Schneider | 23.05.2023, 07:33 Uhr

In einem fleischverarbeitenden Betrieb an der Hansastraße in Hasbergen-Gaste kam es in der vergangenen Nacht gegen 1 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Dort hatte eine E-Ladesäule für Hubwagen Feuer gefangen.