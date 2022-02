Simon Prior (von rechts), Viola Prior und Tobias Segatto vom Tattoostudio „The Needle“ wollen wieder farbige Tattoos anbieten. FOTO: Tattoostudio „The Needle“ Trotz EU-Verordnung Tätowierer in der Region Osnabrück wollen farbige Tattoos wieder möglich machen Von Michael Pohl | 17.02.2022, 14:03 Uhr

Seit Anfang des Jahres ist eine EU-Verordnung in Kraft, die bestimmte Inhaltsstoffe in Tattoofarben verbietet. Weil die Nachfrage nach farbigen Motiven ungebrochen ist, haben Tätowierer nach regelkonformen Farben gesucht. In der vergangenen Woche wurden einige aus der Region Osnabrück nach eigenen Angaben fündig.