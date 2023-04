Die Fahrerin wurde leicht verletzt, der einzige Fahrgast blieb unverletzt. Symbolfoto: BORIS ROESSLER/dpa up-down up-down 70-Jährige fährt in den Gegenverkehr Hasbergen: Fahrerin eines Schülertransports wird schwarz vor Augen Von Hannah Baumann | 20.04.2023, 19:32 Uhr

Die 70-jährige Fahrerin eines Schülertransports hat am Donnerstagmittag einen Unfall in Hasbergen verursacht. Weil ihr schwarz vor Augen wurde, geriet sie in den Gegenverkehr.