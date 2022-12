Der neue Rewe eröffnet am 15. Dezember. Bereits zwei Tage zuvor sind die Regale schon gut bestückt. Foto: David Ebener up-down up-down Eröffnung am Donnerstag Exklusiver Einblick in den neuen Rewe-Markt in Hasbergen Von Johannes Kleigrewe | 14.12.2022, 06:22 Uhr

Am Donnerstag, 15. Dezember, ist es so weit: Der neue Rewe in Hasbergen wird eröffnet. Wir haben bereits vorab einen Blick in den neugestalteten Supermarkt geworfen. Aber auch der ein oder andere Kunde steuert - irrtümlicherweise - bereits jetzt den Rewe an.