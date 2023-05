Zusammen mit seinem Kollegen Carlos Fernández versucht der ehemalige Hasberger Marc Hieger, für die deutsche Sprache in Bolivien zu werben. Foto: Hieger up-down up-down Deutschunterricht an Schulen Wie der Ex-Hasberger Marc Hieger in Bolivien für die deutsche Sprache kämpft Von Xenia Schwenk | 15.05.2023, 12:08 Uhr

Seit fünf Jahren unterrichtet Marc Hieger an einer deutschen Privatschule in Santa Cruz de la Sierra in Bolivien. Sein großes Ziel ist es, die deutsche Sprache auch an staatliche Schulen in Bolivien zu bringen. Jetzt hat er mithilfe der deutschen Botschaft einen Teilerfolg errungen.