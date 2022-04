Ein Erbsensuppenessen und eine Cafeteria mit rundweg 60 selbst gebackenen Kuchen lockten neben einer Tombola mit 1200 Preisen und zahlreichen Getränke- und Verzehrständen die Älteren auf das Gelände rund um die Kirche.

Aber alles war auch ein bisschen anders, denn Neu- und Umbauten am Kindergarten und an der ehemaligen Pastorenwohnung, die derzeit zur Kinderkrippe wird, behinderten den Aufbau der Spielwiese am sonst üblichen Ort. Es dürfte die Kleinen dabei wenig gestört haben, dass etwa die Rollenbahn oder Spiele wie „Nagel an Faden am Bauch festgebunden und in Flaschenhals zu bugsieren“ nun einen neuen Standort hatten, denn schließlich ist es für sie und die Familien wichtig, dass überhaupt etwas für sie geboten wird.

Für die Organisatoren rund um Michael Nickel oder Urgestein Helmut Maiwald ist es dagegen wichtig, dass ihr Fest gut angenommen wird. Schon der Erlös des ersten Sommerfests diente vor 40 Jahren dem Neubau des Kindergartens, der heute wie selbstverständlich Teil der Feierlichkeiten ist. In diesem Jahr – mit geschätzten 2000 bis 3000 Besuchern – ist der Gewinn hauptsächlich für die Sanierung des Bodenbelags vor dem Pfarrgemeindehaus gedacht, den der Frost im Winter ruiniert hat. Auch geht wieder ein Teil an Pater Wacker für seine Arbeit in Südamerika.