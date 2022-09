Die monatlichen Kosten steigen für die Bewohner im Haus am Berg deutlich an. Einrichtungsleiter Andreas Pinke erläutert die Hintergründe. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Gestiegene Sach- und Personalkosten Seniorenzentrum Haus am Berg in Hasbergen wird teurer Von Arlena Janning | 15.09.2022, 16:15 Uhr

Die Preise für Strom, Gas und Lebensmittel steigen immer weiter, das Pflegepersonal wird zudem besser bezahlt. Wie in anderen Pflegeheimen in der Region schlagen die gestiegenen Kosten auch im Haus am Berg in Hasbergen zu Buche: Der monatliche Beitrag wird für die Bewohner deutlich angehoben.