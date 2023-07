200 Mitglieder haben am Mittwochabend über den Verkauf des Stromnetzes der Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen abgestimmt. Foto: Sara Streiter up-down up-down Abstimmung über Stromnetzverkauf Emotionale Generalversammlung der Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen Von Sara Streiter | 06.07.2023, 17:08 Uhr

Bei der Generalversammlung der Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen (EGH) ging es am Mittwoch in der Halle Gartlage in Osnabrück um den Verkauf des Stromnetzes. Der Abend zeigte, dass auch ein nüchternes Zahlenthema durchaus gut für Emotionen ist.