Eintritt zahlen für ein geselliges Essen im Restaurant? Diese Idee ist bei Gastwirten im Osnabrücker Südkreis nicht populär. Foto: dpa/AP/Olivier Matthys up-down up-down Nach Vorbild in Osnabrück Wollen auch Restaurants im Osnabrücker Umland „Eintritt“ verlangen? Von Johannes Kleigrewe | 14.10.2022, 06:52 Uhr

In Südeuropa ist der Coperto, eine kleine Pauschale für etwas Brot und den gedeckten Tisch, schon lange bekannt. Etwas Vergleichbares gibt es seit diesem Monat in Osnabrück: Wegen gestiegener Kosten nimmt eine Gaststätte dort eine „Energiepauschale“ von 1,50 Euro. Ein Konzept auch für Wirte in der Region?