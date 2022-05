In Hasbergen sind zwei Autos kollidiert. FOTO: Nord-West-Media TV Autofahrer leicht verletzt Vorfahrt missachtet: Unfall in Hasbergen am Dienstagnachmittag Von Catharina Peters | 03.05.2022, 18:02 Uhr

In Hasbergen in der Osnabrücker Straße hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall gegeben. Dabei sind zwei Autos zusammen gestoßen. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt.