Wie diese drei Teilnehmer werden Alex, Basti und Chris auch bald Indien in einem Tuk Tuk bereisen. Foto: The Adventurists/Team „Tyricksuarus Rex“ up-down up-down 3500 Kilometer mit Rikscha Drei Männer aus Hasbergen, ein Tuk Tuk, 14 Tage quer durch Indien Von Anika Sterna | 28.03.2023, 12:34 Uhr

Zwei Wochen lang in einer Autorikscha (Tuk Tuk) durch Indien – was drei Männer aus Hasbergen selber als „spannend, verrückt, gefährlich und unmöglich“ bezeichnen, ist genau das, was für sie den Reiz ausmacht.