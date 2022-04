Wie die Polizei mitteilt, gerieten vermutlich durch den heißen Katalysator eines Pkws am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in Gaste am Amazonenwerk vier Hektar Ackerfläche in Brand. Während des Löschangriffs erlitten drei Einsatzkräfte Rauchvergiftungen und wurden in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht.