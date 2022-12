Bernd Laskowski mit Frau Claudia und Sohn Max blicken stolz auf 50 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und schlagen mit erneuerbaren Energien für die kommenden Jahre ein neues Kapitel auf. Foto: Monika Vollmer up-down up-down Heizungs-, Sanitär- und Elektrotechnik Das Hasberger Unternehmen Laskowski feiert 50-jähriges Bestehen Von Monika Vollmer | 15.12.2022, 15:08 Uhr

Seit fünf Jahrzehnten ist das Unternehmen Helmut Laskowski GmbH aus Hasbergen-Gaste in der Heizungs-, Sanitär- und Elektrotechnik tätig. Mittlerweile führen mit Bernd Laskoswki (57) und dessen Sohn Max (24) die zweite und dritte Generation das fort, was 1972 seinen Ursprung in Osnabrück fand.