Café Hüftgold in Hasbergen schließt: Heidi Hehmann erklärt, warum Von Arlena Janning | 22.09.2022, 08:56 Uhr

Dreieinhalb Jahre hat Heidi Hehmann in ihrem gemütlichen Café Hüftgold in Hasbergen Kaffee zubereitet, Kuchen verkauft und ihre Gäste bewirtet. Am 30. Oktober ist nun Schluss. Die Betreiberin erklärt, was zu diesem Schritt geführt hat.