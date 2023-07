Feuer im Anbau des Wulfskotten in Hasbergen. Im Vordergrund der Brand auf dem Handy eines Augenzeugen, im Hintergrund das Gebäude nach Abzug der Feuerwehr. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Abflammen von Unkraut die Ursache? Brand im Gebäudekomplex Wulfskotten in Hasbergen Von Julia Gödde-Polley | 21.07.2023, 15:10 Uhr | Update vor 8 Min.

In einem Tierbedarfsladen im historischen Wulfskotten-Gebäude in Hasbergen ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Osnabrücker Straße ist nach einer Sperrung in Höhe des Brandorts wieder frei.