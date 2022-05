Noch keimen die Pilze in den Kulturen: Timon Vossbeck ist in seinem Element. FOTO: Timon Vossbeck Seit zehn Jahren Kräuterseitlinge Erfolgreich mit Bio-Pilzen: Timon Vossbeck erntet wöchentlich in Hasbergen Von Elena Werner | 07.05.2022, 05:30 Uhr

Kräuterseitlinge sind eine begehrte Delikatesse. Ein Betrieb in Hasbergen baut die Pilzart in großem Stil an. Das ist nicht ganz ohne, bedarf viel Fingerspitzengefühl und eine Art Fließbandsystem.