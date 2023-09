Neue Begegnungsstätte für Hasbergen Mix aus historisch und modern: feierliche Eröffnung des Lokschuppen Von Bernhard Brockhaus | 09.09.2023, 13:09 Uhr Der Ringlokschuppen in Hasbergen: Früher wurde er zur Wartung von Lokomotiven genutzt, heute für Kulturveranstaltungen. Foto: Bernhard Brockhaus up-down up-down

So sauber und hergerichtet wie zum Eröffnungsfestakt war der Lokschuppen am alten Bahnhof in Hasbergen wohl noch nie. Viele Funktionen hatte er im Laufe der Zeit. Nach einer gründlichen Sanierung wartet nun eine neue Aufgabe auf ihn.