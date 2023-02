Der Standort der Firma Amazone in Hasbergen. Archivfoto: Daniel Batel up-down up-down Klares Bekenntnis zu Hasbergen Amazone baut Firmenstammsitz in Gaste zum Forschungsstandort aus Von Andreas Wenk | 19.02.2023, 14:30 Uhr

Hasbergens wichtigster Gewerbesteuerzahler bleibt nicht nur am Ort, sondern will den Standort Gaste erweitern. Am 2018 übernommenen Gutshof Meyer zu Wambergen will Amazone ein Forschungs- und Besucherzentrum errichten.