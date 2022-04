Bei einem Unfall in Hasbergen war Alkohol im Spiel. Symbolbild. FOTO: Friso Gentsch Verursacher leicht alkoholisiert Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Hasbergen Von Thomas Niemeyer | 24.04.2022, 13:16 Uhr

Alkohol war bei einem Auffahrunfall am Freitagabend in Hasbergen im Spiel, von dem die Polizei in Osnabrück am Sonntag berichtet.