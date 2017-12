Indienprojekt abgeschlossen Amazonen-Werke spenden 35.000 Euro an Welthungerhilfe

Hasbergen. Im August besuchten vier Auszubildende der Amazonen-Werke aus Hasbergen-Gaste Westbengalen in Indien, um sich die landwirtschaftlichen Bedingungen persönlich anzuschauen. Sie entwickelten Ideen, um die anstrengende Arbeit, der Bauern mit neuen Geräten zu erleichtern. Das Unternehmen spendete der Welthungerhilfe für ihr Projekt „Nachhaltige integrierte Landwirtschaft in Indien“ 35.000 Euro.

Seit drei Jahren unterstützt das Unternehmen das Indienprojekt der Welthungerhilfe mit insgesamt 105.000 Euro. Knapp 30 Auszubildende und duale Studierende waren in der Zeit in das Projekt involviert und unterstützten die Bauern mit neuen Ideen für erleichterte Arbeitsbedingungen. Bettina Dreyer als Vertreterin der Amazone-Inhaberfamilie und Personalleiter René Hüggelmeier betreuten das Engagement der Auszubildenden.

Ideenentwicklung in Indien

Vier Auszubildende reisten im August nach Westbengalen, um sich die Landwirtschaft vor Ort genauer anzuschauen. Sie begleiteten Bauern und unterstützten sie bei ihrer Arbeit. Stefan Kemme, Auszubildender bei den Amazonen-Werken, erzählte von seinen Erlebnissen: „Wir halfen auf dem Feld mit. Es ist der komplette Gegensatz im Vergleich zu hier.“ Mit Ochsen und Pferden pflügten die Bauern ihre Felder. Frauen pflanzten Samen per Hand. „Es ist sehr schwere körperliche Arbeit, was die Frauen und Männer dort leisten“, sagte Kemme. „Die Frauen müssen in gebückter Haltung ein Loch mit dem Finger in den sehr harten Boden machen und den Samen dort hinein pflanzen.“ Nachdem die Auszubildenden die Erfahrungen auf dem Feld gesammelt hatten, setzten sie sich abends zusammen, um ihre Ideen zu Papier zu bringen. „Am nächsten Tag hatten wir ein Meeting mit den Landwirten und unseren Kooperationspartnern, bei dem wir unsere Ideen vorgestellt haben.“

Umsetzung in Deutschland

Aus den Ideen für die Geräte, die die Arbeit für die Landwirte in Indien erleichtern sollen, wollten die Azubis schnell in Deutschland umsetzen. „Die Auszubildenden arbeiteten auch in den Bereichen, in denen sie vorher keine Erfahrungen hatten“, sagte Bettina Dreyer. Personalleiter René Hüggelmeier betonte: „Das Projekt ist in die Ausbildung integriert und berufsübergreifend. Außerdem werden die Ausbildungsinhalte in dem Projekt gelernt.“ Die Auszubildenden arbeiteten an zwei Ideen. Zum Einen entwarfen sie einen sogenannten „Stecher“, der dabei helfen soll, den Frauen das Pflanzen zu erleichtern. „Er ist so konstruiert, dass man sich nicht mehr bücken muss und mit weniger Druck die Sporen in einem gleichmäßigen Abstand und Tiefe in den Boden zu bringen“, erklärte Kemme. Außerdem sei eine „Dünger-Streu-Maschine“ in Arbeit, die optisch aussehe wie eine Schubkarre. „Oben in die Karre kommt der Dünger, der dann gleichmäßig hinaus fällt.“ Zurzeit trügen die Frauen einen schweren Behälter und streuten den Dünger mit der Hand, so Kemme. „Wir haben versucht die Geräte so einfach, wie möglich zu halten“, sagte der Auszubildende. Die Felder in Indien seien nicht groß genug, um mit großen Maschinen zu arbeiten. Außerdem seien Miete oder sogar der Kauf von einem Trecker viel zu teuer für die Landwirte, sagte Hüggelmeier.

Auszeichnung für die Projektentwicklung

Die Amazonen-Werke gewannen für ihre Arbeit und Projektentwicklung den „Human Resources Excellence Award 2017“. Die Auszeichnung erfolgte in der Kategorie „Corporate Social Responsibility“ für ein „innovatives Leuchtturmprojekt“ des Personalmanagements. 500 Projekte für verschiedene Kategorien wurden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingereicht. „Wir sind sehr stolz, dass unsere Auszubildenden für die tolle Arbeit ausgezeichnet wurden“, sagte Hüggelmeier.

Spende über 35.000 Euro

Das Engagement der Auszubildenden ist ein Teil des Welthungerhilfe-Projektes „Nachhaltige integrierte Landwirtschaft in Indien“. Die Amazonen-Werke unterstützen die Organisation schon seit 2014 mit über 30.000 Euro pro Jahr. Ziel des Projektes sei es, dass Bauernfamilien in fast 50 indischen Dörfern ihre Landwirtschaft effektiver als früher betreiben können, trotz ausgelaugter Böden und Dürren.

„Mit dieser Spende schließen wir das Projekt Indien ab“, sagte Christian Dreyer, Geschäftsführer der Amazonen-Werke. Antje Blohm von der Welthungerhilfe bedankte sich herzlich bei dem Unternehmen. „Mit dem Geld möchten wir 5000 Bauern unterstützen. Es sind Kleinbauern, deren Land eigentlich einem häuslichen Garten ähneln.“ Das Projekt der Organisation soll die Umstände der Landwirte verbessern „Westbengalen zählt zu den ärmsten Regionen Indiens und der Welt“, sagte Blohm. „Die Bauern sollen an Schulungen teilnehmen, damit sie ihre Anbau- und Ernährungsmöglichkeiten erweitern können.“

Prototypen werden 2018 verschickt

Im nächsten Jahr sollen die Prototypen an zehn Landwirte in Indien getestet werden, so Blohm. Die Amazonen-Werke wollen sich 2018 nach neuen Projekten umschauen, sagte Hüggelmeier. „Das Indienprojekt war ideal. Die Welthungerhilfe war ein toller Partner und wir konnten Menschen in anderen Regionen nachhaltig helfen“, sagte Christian Dreyer. Besonders wäre gewesen, dass die Firma nicht nur mit Geld, sondern mit persönlichem Anteil helfen konnte und vor Ort die Landwirte besuchen konnte.