Geflüchtete als Bufdis In Hasbergen gelingt Integration mit Hilfe zur Selbsthilfe

siwi Hasbergen. Als 2015 zahlreiche Geflüchtete nach Deutschland kamen, sah sich auch die Gemeinde Hasbergen vor Herausforderungen gestellt. Durch das tatkräftige Engagement der Bürger sowie unterschiedlichsten Initiativen gelang es innerhalb kürzester Zeit, die Neuankömmlinge von Fremden zu Freunden zu machen. Seit Anfang 2017 trugen zwei Geflüchtete maßgeblich hierzu bei und entfalteten im Bundesfreiwilligendienst ungeahntes Potenzial zur Integration.

Marita Tolksdorf-Krüwel, Flüchtlingssozialarbeiterin im Rathaus Hasbergen gilt als Schnittstelle zwischen Gemeinde und dem Flüchtlingsforum Hasbergen, das ehrenamtliche Tätigkeiten in Hinblick auf Willkommenskultur und Integration fördert. „Es kam damals viel Arbeit auf uns zu“, erinnert sie sich an die Anfänge. „Aktuell gibt es immer noch viel zu tun, aber die Tätigkeitsfelder haben sich verschoben.“ Sprachbarrieren und das Abfragen von Bedürfnissen der Betroffenen machte zeitnah Handlungsbedarf deutlich. Ein Konzept wurde erarbeitet. Zwei Personen übernahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes das inzwischen etablierte Integrationsprogramm auf Augenhöhe mit den betreuten Geflüchteten: Reem Wanly aus Saudi-Arabien und Shifan Khalaf aus Syrien.

Konversationssicher

Als besonders engagierte und qualifizierte Personen taten sie sich seit ihrer Ankunft in Hasbergen hervor, unterstützten bestehende Initiativen und brachten neue auf den Weg. Im Gespräch wird deutlich, dass sich nicht nur die besuchten Sprachkurse lohnten – beide sprechen konversationssicher Deutsch – sondern sie auch mit Herzblut ihren sonstigen Verpflichtungen nachkommen. Sie sehen es als Chance, Land und Leute besser kennenzulernen.

Als Dolmetscher mit hervorragenden Sprachkenntnissen in Arabisch und Englisch (Wanly) sowie Arabisch und Kurdisch (Khalaf) unterstützten sie im vergangenen Jahr andere Geflüchtete bei Behördengängen und beim Verständnis offizieller Schreiben, berieten diese bei Antragsstellungen und leisteten hierüber hinaus Begleitung bei Anlässen wie Arztbesuchen und bei Bedarf bei therapeutischen Angeboten. Wanly und Khalaf fühlten sich gut unterstützt und freundlich aufgenommen in der Gemeinde. „Anfangs konnte ich mir nicht vorstellen in Deutschland zu bleiben. Doch dann wuchsen die ersten Freundschaften und ich wurde bestärkt, mich neuen Aufgaben zu stellen. Ich bin den Menschen in Hasbergen sehr dankbar“, sagt Wanly.

„Kochen und Backen“

Wanly und Khalaf blicken bereits jetzt dem Ende ihres Bundesfreiwilligendienstes im Januar 2018 wehmütig entgegen. Es sei für beide klar, dass Hasbergen ihre neue Heimat ist und ein Umzug keine Option darstelle. Wanly lebt seit drei Jahren mit ihren drei Kindern und ihrem Mann, der Verwandtschaft in Osnabrück hat, in Hasbergen. In ihrer Heimat war sie als Sekretärin in einer IT-Firma und einer amerikanischen Schule tätig. Nun ist für sie denkbar, ihr Hobby „Kochen und Backen“ zum Beruf zu machen. Schon jetzt wird sie für offizielle Anlässe in der Gemeinde regelmäßig für das Catering engagiert.

Auch Khalaf, dessen Familie dieses Jahr nachzog, arbeitet seit dem ersten Tag seiner Ankunft in Deutschland vor zwei Jahren an seinen Zukunftsplänen. So gab der Mathematiklehrer vor dem Bundesfreiwilligendienst in der Schule am Roten Berg Flüchtlingskindern Nachhilfe und möchte auch in Zukunft seinem ursprünglichen Beruf nachgehen. Außerdem nahm er mehrfach an den Diskussionsrunden des Landkreises Osnabrück zwecks Erarbeitung eines Migration- und Integrationskonzepts teil. Khalaf schloss bekräftigend: „In Hasbergen fühlen wir uns als Deutsche, nicht als Flüchtlinge.“

