Ausschuss empfiehlt Kostenerhöhung Preissteigerung bei Wasser in Hasbergen ab 2018?

awen Hasbergen. Wasser in Hasbergen könnte teurer werden. Das zeichnet sich zumindest ab. Eine Vorlage der Gemeindeverwaltung sieht vor, den Kubikmeterpreis ab Januar auf 1,14 Euro anzuheben.

Das wäre eine Erhöhung um 18,75 Prozent gegenüber dem derzeitigen Tarif für Frischwasser, aber weitaus weniger als noch 2011. Damals kostete der Kubikmeter 1,41 Euro.

Der Ausschuss für Gemeindewerke, Friedhofswesen und Umwelt empfiehlt dem Rat, eine entsprechende Erhöhung in seiner nächsten Sitzung am 18. Dezember zu beschließen. Tim Hinteregger hatte am Dienstag in der Ausschusssitzung zunächst internen Beratungsbedarf für die CDU-Fraktion reklamiert, ebenso wie bei der Wasserabgabensatzung.

Jahresabschluss 2016

Einstimmig angenommen hat der Ausschuss den Jahresabschluss der Gemeindewerke für 2016. Er wies im wesentlichen keine großen Veränderungen gegenüber den Vorjahren auf. Die Zahlen hatte Ingo Wobbe von der WK-Treuhand in Bramsche vorgestellt. Zahlenwerk und Geschäftsführung erhielten ein uneingeschränkt positives Testat.

Platz für Fahrradständer

Kurz beraten hat der Ausschuss über einen Antrag der CDW/FDP-Gruppe. Der sah vor, Fahrradständer an den Friedhöfen zu installieren. Darüber soll nach einer Begehung im Frühjahr erneut diskutiert werden, da Raumangebot und -bedarf zunächst zu klären seien.

Platz und Kosten für Kolumbarium

Der Platzbedarf war auch einer der kritischen Punkte, die Margarete Bensmann beim Thema Kolumbarium ins Feld führte. Vorausgegangen war eine Anfrage der SPD/Die Linke-Gruppe, die wissen wollte, ob und wo sich oberirdische Urnen-Wände errichten ließen und zu welchen Kosten. Zumindest soviel war nach der Sitzung klar: preiswert würde eine solche Alternative zu klassischen Urnengräbern nicht. Beispiele aus Georgsmarienhütte, Hagen und Osnabrück zeigten, dass auch hier Gebühren zwischen 1600 und mehr als 1800 Euro fällig würden. Hinzu kämen Kosten für eine Verschlussplatte von etwa 200 Euro.

Ein Lob erhielt die Verwaltung von Udo Wiedemann (SPD). Auf Beschwerden wegen unebener Bürgersteige nach der Verlegung von Breitbandkabeln sei prompt reagiert und die Mängel umgehend behoben worden.