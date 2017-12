Ausschuss Kultur und Sport Radroute soll auch durch Hasbergen führen

Hasbergen. Aufpeppen einer Radroute durch Hasbergen, Willkommensschilder und Anträge auf Zuschüsse wurden inhaltlich bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit diskutiert.

Die Neuaufstellung der Radstrecke durch das Hasberger Gemeindegebiet soll Teil der 105 Kilometer langen Radroute „Osnabrück Drum zu“ werden. Beabsichtigt ist, Naherholung, Tourismus und Kultur neu zu verknüpfen, sagte Regionalmanagerin Cornelia Holthaus bei der Information der Ausschussmitglieder. Sie ist zuständige für das von sechs Landkreiskommunen ins Leben gerufene Integrierte Ländliche Entwicklungs-Konzept, kurz ILE. Holthaus und ihre Kollegen bieten Kommunen und Vereinen Fördermittelberatung, Projektplanung und -umsetzung an.

Bürgerwissen anzapfen

47 Sehenswürdigkeiten wollen die Planer auf der „Osnabrück- Drum zu“-Route per Rad erreichbar machen. Geführt werden soll über bereits vorhandene Radwege. „Das braucht weniger neue Pfosten und Schilder.

Neben der Möglichkeit, sich die GPS-Daten für den Routenverlauf herunterzuladen, wird es auch eine Faltkarte geben, sagte Holthaus. An den Sehenswürdigkeiten sind Informationen über einen QR-Code geplant. Wer kein Smartphone, aber ein Mobiltelefon hat, kann eine kostenfreie Nummer anrufen und sich die Geschichte vom besonderen Ort ansagen lassen.

Hardy Fischer (SPD) schlug vor, die Menschen vor Ort mit ihren Kenntnissen an der Erstellung der Informationen zu Sehenswürdigkeiten mitwirken zu lassen. Kathrin Wahlmann (SPD) plädierte für einen, auch orthografisch passenderen Namen als „Osnabrück Drum zu“.

Hasbergen auf einen Blick

Wie lässt sich angemessen auf größere Veranstaltungen in Hasbergen hinweisen? Dazu legte die Verwaltung einen Vorschlag auf den Tisch: Vorgesehen sind nun sechs große, sogenannte Willkommensschilder in allen drei Ortsteilen. Neben der Aufschrift „Willkommen in Hasbergen“ soll es darunter zwei einschiebbare Platten geben, auf denen sich die jeweilige Veranstaltung bewerben lässt, erklärte Mareike Mons von der Verwaltung. Kostenpunkt rund 27000 Euro, von denen über Fördermittel gut 14000 Euro gegenfinanziert werden könnte. Dem Beschlussvorschlag stimmten sieben Mitglieder zu, je einer votierte mit Ablehnung und Enthaltung.

Gemeinde bewilligt Zuschüsse

Auch über mehrere Förderanträge entschieden die Ausschussmitglieder. Einstimmig beschlossen wurden 4248 Euro und damit 17 Prozent der Bausumme für einen von der Gedenkstätte Augustaschacht geplanten Rastplatz. Ebenfalls einen Investitionszuschuss in Höhe von 25 Prozent bekamen der Tennisverein Hasbergen (1724 Euro), der Sportverein Ohrbeck (1675 Euro) sowie der Schützenverein Ohrbeck (306 Euro).

Dem Squash Club Hasbergen sprachen die Fraktionsvertreter für die beantragte Beteiligung an den Courtkosten 3000 Euro zu. Der Hasberger Tennisclub erhielt 1400 Euro für Pachtkosten.

Im Ausschuss verständigten sich die Mitglieder darauf, künftig einheitlichere Kriterien bei der finanziellen Unterstützung zu entwickeln. „Was können wir machen, dass eine Gleichheit entsteht?“, fragte etwa Susanne Breiwe (CDU).