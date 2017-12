Verteilen bei Wind und Wetter Weihnachtsfeier für NOZ-Zusteller aus dem Südkreis

khl Bad Iburg. Ihr Arbeitstag beginnt, wenn die meisten Berufstätigen noch tief und fest schlafen. Die Zusteller der NOZ Medien sorgen an sechs Tagen in der Woche dafür, dass die Tageszeitung zuverlässig und pünktlich in den Briefkästen der Abonnenten landet. Viel Zuspruch für diese Arbeit erhielten die für den Südkreis zuständigen Zusteller jetzt bei ihrer jährlichen Weihnachtsfeier.

Die Zeitungsboten sind eines der Kernstücke der NOZ Medien. Sie stellen sicher, dass sich Tausende Menschen jeden Morgen am Frühstückstisch über die wichtigsten Ereignisse aus der Region und der ganzen Welt informieren können. Dafür stehen sie mitten in der Nacht auf und verteilen auch bei widrigsten Wetterbedingungen. Allzu viel Anerkennung für ihre Tätigkeit erhalten sie in der Regel nicht, weil die meisten Leser noch schlafen, wenn die Austräger unterwegs sind.

Würdigung der Leistungen

Um ihre Leistungen angemessen zu würdigen, veranstaltet der NOZ Medienvertrieb Osnabrück (MVO) jährlich eine Weihnachtsfeier für die Zusteller der Region. „Heute sollen Sie im Mittelpunkt stehen“, richtete sich MVO-Geschäftsführer Clemens Hofstätter gleich zu Beginn seiner Rede im festlich geschmückten Saal des Glaner Gasthofes Uthmann an die rund 100 anwesenden Zusteller. „Diese Feier ist unsere Art, Danke zu sagen“, so Hofstätter weiter.

Wie beschwerlich die Arbeit der Zeitungsverteiler mitunter sein kann, weiß MVO-Teamleiterin Marion Obermeyer. Das liege nicht nur am Wetter und den ungewöhnlichen Arbeitszeiten: „Ein einzelnes Exemplar der Wochenendausgabe kann mit allen Beilagen und Sonderseiten bis zu 800 Gramm wiegen. Da bekommen unsere Zusteller manchmal Probleme, die Zeitung überhaupt im sperrigen Briefkasten unterzubringen.“

Jubilare

Die Verantwortlichen des MVO nutzten während der Weihnachtsfeier die Gelegenheit, einige verdienstvolle Jubilare zu ehren. Valia Pul, Günter Bülow, Ingo Brüggemann, Frank Zimmermann und Karin Härtel feierten in diesem Jahr ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. Josefa Sauer ist bereits seit 20 Jahren als Zustellerin für den NOZ Medienvertrieb tätig, Walburga Buchhorn-Zimmer und Gabriele Walther sogar seit 25 Jahren.

Anhand der täglichen Verteilrouten errechneten die Gebietsbeauftragten die Strecke, die die Jubilare jährlich zurücklegen. So fährt Frank Zimmermann aus Georgsmarienhütte in einem Jahr rund 4700 Kilometer. Gabriele Walther hat seit ihrem Arbeitsantritt im Jahr 1992 rund 113.000 Kilometer absolviert, was in etwa dem dreifachen Umfang des Äquators entspricht. „Unglaubliche Zahlen“, befand Clemens Hofstätter treffend.

Regenjacke zum Dank

Die rund 100 anwesenden Zusteller erhielten als Dank für ihre Arbeit jeweils eine MVO-Regenjacke. Ein Weihnachtsgeschenk, das die Verteiler angesichts des in der Region üblicherweise vorherrschenden norddeutschen Schmuddelwetters zweifelsohne gut gebrauchen können, was nicht zuletzt der freudige Beifall unterstrich. Abgerundet wurde die Weihnachtsfeier von einer großen Tombola mit einer Vielzahl toller Preise.