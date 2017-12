Solidarität ist alternativlos Verdi Osnabrück feiert mit Jubilaren

awen Hasbergen. „Ja da kam dann einer, hat einem einen Zettel hingelegt und dann hat man den unterschrieben“, so erinnern sich Günter Steins aus Osnabrück und Edmund Blach aus Lotte unabhängig voneinander an ihre Anfänge in der Gewerkschaft.

Beide gehörten zu den Jubilaren, die die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Sonntag im Gasthaus Thies in Gaste geehrt hat. Bloch für 60 und Steins für 65 Jahre Mitgliedschaft. Insgesamt so Heinrich Funke vom Verdi-Ortsverein Osnabrück, habe man in diesem Jahr eine beachtliche Zahl an Jubilaren, allein 6 davon mit 70 Jahren Mitgliedschaft. Insgesamt waren es 113.

Alternative heißt Solidarität

Funke wie Festrednerin Angelika Simon positionierten sich klar gegen Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und die AfD. Sie dankten den langjährigen Mitgliedern für Ihre Treue und Unterstützung. Dies sei für Verdi zugleich eine Verpflichtung. Der jetzige Zustand auf dem Arbeitsmarkt oder in Europa sei das Ergebnis machtvoller Interessen. „Unsere Alternative heißt Solidarität“, zitierte Funke ein gleichlautendes Spruchband auf der Bühne.

Nicht einfach nur meckern

Solidarität forderte auch der CDU-Landtagsabgeordnete Clemens Lammerskitten aus Wallenhorst: „Man muss für seine Interessen eintreten, deshalb sei er überzeugter Gewerkschafter.“ Auch Lammerskitten gehörte zu den Geehrten. Er ist seit 40 Jahren dabei. Er trat noch zu Zeiten von ÖTV-Chef Heinz Kuncker als Mitarbeiter der Gemeinde Wallenhorst in die Gewerkschaft ein. „Es wird nicht viele in der CDU geben, die seit 40 Jahren Gewerkschaftsmitglied sind“, verriet Lammerskitten mit einem Augenzwinkern am Rande der Veranstaltung. Für ihn sei es deshalb nur folgerichtig, sich noch heute in der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft zu engagieren. Schließlich sei er doppelt so lange Gewerkschaftsmitglied wie in der CDU. Er könne es nicht verstehen, wenn Menschen nur meckern und ihre Arbeitsverhältnisse beklagen, ohne in die Gewerkschaft einzutreten.

Nicht zuletzt der Gewerkschaft verdankt Lammerskitten auch sein privates Glück. In der Gemeindeverwaltung und durch die Gewerkschaftsarbeit habe er auch seine Frau Marita kennengelernt. Der Kampf für die gemeinsame Sache habe sie verbunden und einander näher gebracht.

Freiheit nicht für Sicherheit opfern

Vor der Ehrung ließ Angelika Simon die Jahre, in denen die Jubilare in die Gewerkschaft eintraten, noch einmal Revue passieren. So erinnerte sie an den Hungerstreik der Bergarbeiter 1947, an den deutschen Herbst 1977 und immer wieder auch an die totalitären Verhältnisse in der ehemaligen DDR. Zurzeit gebe es wieder viele Menschen, denen Sicherheit mehr gelte als Freiheit: „Das muss uns zu denken geben“.