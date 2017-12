Gemütlicher Advent beim Pottbäcker Märchen und Musik für die ganze Familie in Hasbergen

Hasbergen. Zu Kaffee oder Kinderpunsch und Kuchen, Musik zum Zuhören und Mitsingen sowie Märchen zum Träumen und Miträtseln hatte der Pottbäcker Bernd Niehneke am ersten Adventssonntag eingeladen. Während er selbst Akkordeon und Gitarre spielte, hatte Hanna Niehaus ihre Querflöte mitgebracht und Märchenerzählerin Rita Schimschak einige Geschichten herausgesucht.

Draußen war es nass-kalt, grau und ungemütlich. In der Töpferei Niehenke hingegen war es warm und gemütlich, im Kamin prasselte ein Feuer und oben auf der Galerie vermischten sich der Duft von frische gebackenem Kuchen mit dem von Kaffee und Kinderpunsch. An einer langen Tafel saßen Kinder und Erwachsene zusammen und plauderten. Lina (6) und Larisa hingegen malten in der Sofaecke vor dem Kamin. Sie waren zum ersten Mal beim Märchennachmittag und schon sehr gespannt.

Märchen und Musik

Dann ging es los: Der Pottbäcker sang das erste Lied auf Plattdeutsch und erklärte: „Das ist so eine Geheimsprache unter alten Leuten.“ Dann trug Schimschak das Märchen von Frau Holle vor und animierte die Kinder zwischendurch zum Raten, wie die Geschichte weiter ging. Außerdem hatte sie eine Schatztruhe mitgebracht, deren Inhalt jeweils für eine Geschichte stand. Zwischen den Geschichten sorgten Niehaus und Niehenke für Musik.

Märchen auch für Erwachsene

„Ich habe für heute einige Geschichten und Märchen herausgesucht, die eher etwas für Kinder sind und einige, die mehr für Erwachsene sind“, berichtete Schimschak, die mit dieser Mischung genau richtig lag. Denn diesmal waren eindeutig mehr Erwachsene als Kinder zum Märchennachmittag gekommen. Und beim Singen machten die Erwachsenen genauso mit wie die Kinder - ganz gleich, ob es um Pottbäcker-Songs wie „Adelheid schenk mir einen kleinen Hüggelzwerg“ waren oder Weihnachtslieder wie „Jingle Bells“. Für Letzteres hatte Schimschak Glocken und Schellenkränze mit gebracht, die die Kinder ebenso begeistert wie konzentriert das ganze Lied über zum Klingen brachten.

Für jeden etwas

„Das war schön“, fand Larisa. Der Meinung waren auch die Schwestern Selin (5) und Beliz (5) ihnen hatte im ersten Teil am besten das Märchen von Frau Holle gefallen. Nach einer weiteren Kuchenpause, die der Pottbäcker brauchte, und dem zweiten Teil erklärte Beliz: „Am schönsten war die Geschichte vom Hirten und dem Räuber.“ Darin wurde ein böser Räuber in der Heiligen Nacht von einem kleinen Hirten, dem Jesuskind und Maria Magdalena bekehrt und wechselte den Beruf. Johann (6) wiederum erklärte strahlend: „Alles war gut.“