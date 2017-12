Nun doch keine Bewerbung Hasbergen verzichtet auf Modellversuch Tempo 30

Hasbergen. Hasbergen verzichtet nun doch auf die zunächst geplante Bewerbung für den Modellversuch Tempo 30 der Landesregierung. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Bauausschuss mit großer Mehrheit. Die Gemeinde sieht die Gefahr, Fördermittel zu gefährden oder die Neugestaltung der Tecklenburger Straße im Bereich der Neuen Mitte zu blockieren.

Nach Verwaltungsangaben dürften bei einer Teilnahme an dem Modellprojekt während der Projektlaufzeit keine baulichen Veränderungen an dem beabsichtigten Streckenabschnitt auf der Tecklenburger Straße vorgenommen werden. Andernfalls könne keine wissenschaftliche Auswertung erfolgen. Selbst für den Fall, dass sich das Land entschieden hätte, in Hasbergen zu testen, wie sich Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptstraßen auf Lärm, Luftqualität und Sicherheit auswirkt, dann wäre die Gemeindeverwaltung von einer Zusage frühestens im zweiten Quartal 2018 ausgegangen. In diesem Fall hätte ein Veränderungsverbot bis 2021 gedauert. Hinzu kommt, dass die Gemeindeverwaltung der Auffassung ist, dass die Tecklenburger Straße die Teilnahmekriterien nicht erfüllt und ein möglicher Antrag für das Modellprojekt somit ohnehin wenig erfolgsversprechend sei. Eine Gefahrenlage hinsichtlich der Lärm- und Schadstoffbelastung, die zu einer Überschreitung der Grenzwerte führe, oder eine erhöhte Unfallgefahr sei nicht hinreichend zu belegen.

Änderungsantrag der Grünen findet keine Zustimmung

Klaus Eckert (Grüne) kommentierte, es sei offensichtlich, dass eine Teilnahme an dem Modellprojekt unter diesen Bedingungen an der Tecklenburger Straße nicht sinnvoll sei. Allerdings beantragte er, sich für die Teilnahme am Projekt Tempo 30 für einen Streckenabschnitt der L 89 zu bewerben. Eckerts Änderungsantrag fand jedoch keine Zustimmung.

Im März votierte der Rat für Tempo 30 auf Tecklenburger Straße

Der Hasberger Rat hatte im März mit großer Mehrheit dafür votiert, sich für den Modellversuch Tempo 30 der Landesregierung zu bewerben. SPD-Fraktionschef Hardy Fischer hatte seinerzeit auf den Charakter der Tecklenburger Straße als Durchfahrtsstraße und die Neue Mitte mit Rathaus an dieser zentralen Straße hingewiesen. Zudem hatte er das Altenheim Haus am Berg erwähnt und mit Tempo 30 die Hoffnung verbunden, eine Straßenüberquerung dementsprechend sicherer zu machen. Die CDU hatte sich schon damals dagegen ausgesprochen, weil sie an der Tecklenburger Straße keinen Unfallschwerpunkt sah. Felix Bensmann (FDP) hatte angeregt, sich für eine zeitlich begrenzte Regelung für Tempo 30 in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr auszusprechen, was jedoch abgelehnt wurde. Winfried Bußmann (Linke) hatte sich von der Idee begeistert gezeigt und darauf hingewiesen, dass auch viele Hasberger sich bei der Bürgerbeteiligung zur Neuen Mitte für eine Geschwindigkeitsreduzierung im Ortskern ausgesprochen hatten. Die nun bekannten Details, die dazu führen, dass Hasbergen sich nun doch nicht bewirbt, waren im März jedoch noch nicht bekannt. Mit dem Modellversuch will das Land testen, wie sich Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptstraßen auf Lärm, Luftqualität und Sicherheit auswirkt. Die Landesregierung lässt sich den auf drei Jahre angelegten Modellversuch 700.000 Euro kosten.

Auch Bissendorf verzichtet auf Bewerbung für Modellversuch Tempo 30

Auch die Gemeinde Bissendorf hat vergangene Woche entschieden, dass die Kosten und Anforderungen für den dreijährigen Testlauf in keinem Verhältnis zum Ergebnis stünden. Bürgermeister Guido Halfter erwähnte etwa, dass der Bewerbung ein Lärmschutz- und ein Emissionsgutachten beigelegt werden müssten, deren Kosten sich auf mindestens 9000 Euro beliefen. In der Summe seien Kosten für eventuelle weitergehenden Untersuchungen oder eine fachliche Begleitung des Modellversuchs noch nicht einmal berücksichtigt. Laut Halfter werden in Niedersachsen ohnehin nur zwei Kommunen der Größenordnung von Bissendorf (rund 14.000 Einwohner) ausgewählt. Daher nimmt auch Bissendorf von den Planungen Abstand, sich für den Modellversuch zu bewerben.

Osnabrück will Tempo 30 auf Hauptstraßen testen

Die Stadt Osnabrück hingegen wird sich voraussichtlich an dem Modellversuch beteiligen und schlägt dafür die Martinistraße, den Schlosswall, den Johannistorwall und die Iburger Straße vor.