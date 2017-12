Hiss: „Polka halt“ Hintergründiger Humor zur Quetschkommode in Hasbergen

Hasbergen. Am Samstag spielten Hiss in der Töpferei Niehenke. Die fünf weit gereisten Musiker bestritten den Abend mit schwungvoller Folkmusik und scharfzüngigen und -sinnigen Texten - oder wie Frontmann Stefan Hiss es lakonisch ausdrückte: „Polka halt.“

Die Band um den namensgebenden Sänger und Akkordeonspieler Stefan Hiss sorgte für eine volle Hütte und legte vom Start weg ein zackiges Tempo vor. Mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Polka, Balkan, Blues, Rock´n´Roll und was sonst noch Swing im Bein hat, nahmen Hiss die Zuhörer mit auf eine Reise „Von Sansibar nach Santa Fé“ - so der Titel eines ihrer eingängigen Songs. Schlagzeuger Bernd Öhlenschläger peitschte die Truppe mit heißen Rhythmen nach vorn, Bassist Volker Schuh zupfte mit oft verzückter Miene den Wechselbass, der in vielen Stücken der Band zum Einsatz kommt.

Wasser statt Schnaps

Stefan Hiss ist indessen nicht nur am Akkordeon stark, sondern weiß auch Akzente zu setzen beim Spiel mit dem Publikum. Bei den eloquent vorgetragenen Ansagen zwischen den Songs durfte man sich des öfteren über tollkühn hergestellte Halbzusammenhänge freuen. Nach einem großen Schluck aus der Wasserflasche etwa kam Hiss darauf zu sprechen, dass Rockmusiker früher bekanntlich raue Mengen Alkohol und haufenweise Substanzen konsumiert hätten. Heute sei das anders, man sei generell disziplinierter. Weitgehende Abstinenz, teilweise sogar in sexueller Hinsicht sei die Regel - gegen so übertriebenen Gesundheitsfimmel wandte sich die Band dann ironisch im folgenden Stück „Zeugen des Verfalls“. Der Mann in der ersten Reihe, der sämtliche Texte von Anfang bis Ende mitsang, hatte es möglicherweise kommen sehen. Die meisten anderen eher nicht, oder erst ganz kurz vor dem Einschlag.

„Begrabt mich bloß nicht in der Heimat“

Die Ansagen fanden ihre Entsprechung in den hintergründigen, witzigen Texten. Diese handeln oft vom Unterwegssein, der Liebe, vom Tanzen und fernen Ländern, doch bei weitem nicht nur. Der Grundton ist humorvoll, aber oft kommt auch ein bisschen Melancholie durch. Sehr sympathisch die fröhliche Lokalpatriotismus-Absage „Begrabt mich bloß nicht in der Heimat“, knochentrocken wie folgt angesagt: „Mir ist ja persönlich wurscht, wo man mich verscharrt. Hauptsache nicht hier.“ Textlich ebenfalls knallhart ist die Negerpolka, ein sarkastischer Kommentar zu Ausländerfeindlichkeit.

Die Musik ist zwar gut, dank Polka-Anteil aber vielleicht trotzdem gerade noch fürs Bierzelt geeignet. Ob Songs mit so intelligenten Texten auf dem Oktoberfest laufen könnten, ist allerdings mehr als fraglich. Dafür vielleicht aber die Friedhofspolka, die einen kleinen Exkurs in die Thekenphilosophie enthält. Auf die Toten solle man trinken, denn: „Der Tag ist so kurz, so lang ist die Nacht!“ In so poetische Schlichtheit verpackt wirkt die Tatsache der enormen Differenz zwischen Lebenszeit und Nichtlebenszeit des Individuums gar nicht mehr so bedrohlich. Stefan Hiss verzichtete aber klugerweise vollständig darauf, dem Publikum die Botschaften mancher Stücke hinzureiben. Schließlich will nicht jeder an seinem Samstagabend Gegrübel schieben, und so konnte, wer wollte, auch einfach zum flotten Sound abfeiern.