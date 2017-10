Grabung am früheren Kesselhaus CAJ-Mitglieder am Augustaschacht in Ohrbeck aktiv

Hasbergen. Mit Schüppe und Hacke in der Hand ist eine Gruppe der Christlichen-Arbeiter-Jugend (CAJ) in die Herbstferien gestartet. Die acht jungen Leute beteiligen sich für neun Tage an einer laufenden Grabungskampagne am ehemaligen Kesselhaus auf dem Gelände der Gedenkstätte Augustaschacht.

Brückentage sind nichts für diese jungen Leute. Anders als viele andere, die sich während der vergangenen Tage an der See oder im Mittelgebirge tummelten, sind sie dem Ruf der CAJ gefolgt und haben sich für eine Woche der ehrenamtlichen Arbeit am Augustaschacht verschrieben. So zum Beispiel Lena Scholz, die nicht zum ersten Mal an einer Grabung am früheren Arbeitsumerziehungslager teilnimmt: „Ich finde es spannend, selbst anpacken zu können bei der Erforschung.“ Für sie habe die Arbeit hier etwas „mit entdecken, mit schürfen in der Vergangenheit zu tun“, erklärt die Studentin aus Osnabrück.

Außerdem fühlt sie sich in dieser Gruppe pudelwohl. Die acht Schüler und Studenten, die in einem Hotel in Bad Laer wohnen, harmonieren hervorragend und packen kräftig zu. Grabungsleiter André Schmalkuche ist sehr zufrieden mit dem, was das Grabungsteam leistet. „Wir sind auf der Suche nach der Ostseite des ehemaligen Kesselhauses. Heute haben alle trotz des Regens gesagt, sie wollen graben. Sie haben sich Müllbeutel auf den Kopf gezogen und sich die Schaufeln geschnappt“, sagt der studierte Theologe. Er ist seit Jahren immer wieder am Augustaschacht tätig und kennt das Gelände in und auswendig.

Vom Kesselhaus gibt es nur noch Fundamente. Dort hat einmal der Dampfkessel gestanden, mit der die Wasserförderung aus dem Brunnen des nebenan stehenden Augustaschachts betrieben wurde. Denn aus dem 35 Meter tiefen Brunnen mit einem Durchmesser von sieben Metern wird sogar heute noch das Wasser für den Betrieb der Georgsmarienhütte gefördert. Im Jahr 1921 wurde der Betrieb auf elektrischen Strom umgestellt und ein Teil des Kesselhauses zu Wohnungen für Mitarbeiter. Noch als der Augustaschacht während der Zeit des Nazi-Terrors zum Straflager umfunktioniert worden war, lebten nur ein paar Meter entfernt Familien.

Das Grabungsteam ist auf Reihen von gemauerten Ziegelsteinen gestoßen. Darunter gibt es ehemalige Kellerräume und wie es scheint, war in einem wohl eine kleine Sanitätsstation untergebracht. „Das vermute ich jedenfalls, denn wir haben schon eine Anzahl von kleinen und sehr feinwandigen Glaspipetten sowie Glasgefäße mit Messstrichen gefunden“, zeigt Schmalkuche den Erfolg der Grabung an.

Das Work-Camp der CAJ dauert neun Tage. Es wird allerdings nicht nur von morgens bis abends gebuddelt. „Auf dem Programm stehen Reflexionen über diesen besonderen Ort, an dem einst ein Schreckensregiment geherrscht hat“, erklärt André Gansfort, Diözesanleiter der CAJ. Die Arbeit ist eingebettet in Oberthemen wie Gedenkstättenarbeit, Glaube und Erinnerungskultur. Wenn die Teilnehmer nicht auf dem Grabungsfeld sind, beschäftigen sie sich mit Archivarbeit zu den Karteikarten der Ostarbeiterinnen, die hierher verschleppt wurden, oder schauen sich einen Dokumentarfilm über Erna de Vries an, die dem Terror des Nazi-Regimes ausgesetzt gewesen ist. Ebenfalls auf dem Programm: ein Besuch in einer anderen Gedenkstätte, etwa dem Emslandlager in Esterwegen, dem Bunker Valentin in Bremen oder in Westerbork, dem größten niederländischen Lager.