Oberschüler arbeiten mit Lego-Systemen Roboter im Technikunterricht der Oberschule am Roten Berg

Bau dir einen Roboter: Die Neuntklässler Bonnie (von links), Janna, Vinzent und Dario bilden eine der Arbeitsgruppen, die für Bau und Programmierung verantwortlich sind. Foto: Horst Troiza

Hasbergen. Programmierbare Roboter haben auch in Hasbergen Einzug in den Schulunterricht gehalten. In der Oberschule am Roten Berg werden im Technikunterricht Lego-Robotik-Systeme eingesetzt, die von den ortsansässigen Unternehmen Amazone und Systec gesponsort wurden.