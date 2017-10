Spielen, klönen und genießen Kleine und große Besucher beim Herbstlaubfest

Hasbergen. Quirliges Leben herrschte am Donnerstag im Mütterzentrum Hasbergen: Beim Herbstlaubfest war für Spiel, Spaß und jede Menge Gesprächsstoff gesorgt.

Zwar zeigen viele Bäume noch nicht das namensgebende Herbstlaub. Das hält die Aktiven vom Verein Mütterzentrum Hasbergen aber nicht davon ab, den Beginn der Jahreszeit bereits mit vielen kleinen und großen Gästen zu feiern. Und dafür stand das Team zunächst einmal eifrig in der Küche. Denn zum Fest kamen Zwiebel-, Flamm-, Rosenkohl- und Apfelkuchen mit heißen und kalten Getränken kostenfrei auf den Tisch.

Das Miteinander erleben

Die kleinen Besucher hielt es dort allerdings nicht lange. Sie eroberten lieber vergnügt das Spielzimmer, in dem vom Straßenteppich für junge Fahranfänger bis zu plüschigen Zoobewohnern für Tierfreunde jede Menge Spielsachen nur darauf warten, gemeinsam ausprobiert zu werden. „Gemeinsam“ - dieses Stichwort ist auch für Julia Pauls entscheidend im Angebot des Mütterzentrums: „Hier können die Kinder miteinander spielen.“

Immer ein offenes Ohr

Gleich nebenan - mit freier Sicht auf die Kleinen – genießen unterdessen nicht nur beim Herbstlaubfest die Mütter den Austausch miteinander. Angelina Boehm schätzt dabei die ungezwungene, familiäre Atmosphäre: „Man kann sich unterhalten und findet immer ein offenes Ohr.“ Dabei gilt ungeachtet des Namens das Angebot des Mütterzentrums nicht nur für die Mütter. Väter, Omas oder Opas: „Bei uns sind alle willkommen“, betont Vorstandsmitglied Diana Miller.

Spenden und Helfer willkommen

In den Herbstferien bleibt das Mütterzentrum zwar geschlossen. Doch bereits am Dienstag, 17. Oktober, geht es wieder los. Beim Babycafé kann von 9 bis 12 Uhr nicht nur gespielt und geklönt, sondern auch lecker gefrühstückt werden. Anmeldungen nimmt das Mütterzentrum bis zum 10. Oktober unter Telefon 05405/69625 oder per Mail an mueze-hasbergen@gmx.de entgegen. Am 9. November startet dann um 17 Uhr ein Laternenumzug – für all jene Kinder, die noch nicht im Kindergarten sind, aber auch für diejenigen, die vom Laterne-Laufen einfach nicht genug bekommen können.

Verein auf Spenden angewiesen

Neben den besonderen Veranstaltungen öffnet das Mütterzentrum zu einer ganzen Reihe von regelmäßigen Angeboten seine Türen. Um die Kosten – wenn sie überhaupt erhoben werden – für die Eltern so gering wie möglich halten zu können, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Zudem werden immer hilfreiche Hände gebraucht. Wer den Austausch oder auch Informationen sucht, sollte einfach hereinschauen – beim donnerstäglichen Frühstücksangebot ab 9 Uhr etwa, bei der Krabbelgruppe am Dienstag ab 9 Uhr oder auch beim gemütlichen Kaffeetrinken dienstags bis freitags ab 15 Uhr.

Als zusätzliches Angebot findet an jedem zweiten und vierten Montag im Monat ab 9.30 Uhr ein offener Stilltreff statt.