Berufe erleben in Hasbergen Dritter Berufsmarkt „Talent trifft Ausbildung“

Alles im grünen Bereich, meint Janek Huesmann, Projektleiter Kanalrohrleitungsbau bei der Firma Beermann (rechts), über Jannik Adams Geschicklichkeit mit dem Minibagger. Foto: Petra Pieper

Hasbergen. Wie geht es weiter nach der Schule? Dieser Frage sind rund 420 Schüler beim dritten Berufsorientierungsmarkt in der in der Schule am Roten Berg in Hasbergen nachgegangen. Sie hatten einen Vormittag lang Gelegenheit, an den Ständen von 30 Firmen aus der Region Arbeitsproben anzufertigen und sich über ausgewählte Berufe genauer zu informieren.