Antrag der Hasberger CDU abgelehnt Ratsmitglieder bleiben Verschwiegenheit verpflichtet

Hasbergen. Inwieweit können Vorgänge aus nichtöffentlichen Sitzungen des Gemeinderates an die Öffentlichkeit gegeben werden? Diese Frage stand im Fokus der Diskussion im Hasberger Rat über einen entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion.

Hintergrund ist der Vorwurf der Verwaltung, die CDU-Fraktionsvorsitzende Susanne Breiwe habe im Mai eine streng vertrauliche Unterlage aus einer Ausschusssitzung vorab an Dritte weitergeben. Aus Sicht der Gemeinde war das ein klarer Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht nach Paragraf 40 Kommunalverfassungsgesetz, auf die jedes Ratsmitglied zur Beginn einer Wahlperiode förmlich verpflichtet wird. Die Hasberger Verwaltungsspitze bezeichnete dies damals als „sehr ungewöhnlichen und bedenklichen Fall“. Würde ein Verfahren wegen des Verstoßes eingeleitet, wäre eine Missbilligung des Vorgangs bis hin zu einer Geldstrafe von 1000 Euro möglich.

CDU gibt keine Ruhe

Im Nachklang dieses Vorwurfs hatte die CDU-Fraktion zur aktuellen Ratssitzung einen Antrag formuliert. Darin wurde gefordert, in Zukunft an alle nichtöffentlichen Sitzungen einen Tagesordnungspunkt „Umgang mit der Öffentlichkeit“ anzuhängen. „Wir würden es begrüßen, dass am Ende einer jeden Verwaltungsausschusssitzung und anderen nichtöffentlichen Sitzungen besprochen und beschlossen würde, über welche zuvor beratenen Punkte des Verwaltungsausschusses ob und in welcher Form in der Öffentlichkeit gesprochen werden darf“, hieß es in diesem Antrag. Als Begründung war zu lesen, für Ratsmitglieder bestehe Unsicherheit, über welche Angelegenheiten aus dem Verwaltungsausschuss und nichtöffentlichen Sitzungen berichtet werden darf.

Nichtöffentlich bedeutet nichtöffentlich

Klaus Eckert (Grüne) eröffnete im Rat die Aussprache zum Antrag. „Wie die Bezeichnung schon hergibt: nichtöffentlich bedeutet nichtöffentlich. Ich finde es schwierig, da etwas trennen zu können“. Bürgermeister Holger Elixmann wies auf die Schwierigkeit hin, am Ende solcher Sitzungen Entscheidungen hinsichtlich einer Veröffentlichung zu treffen. „Da müsste ja jedes Mal zu jedem Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung ein juristisches Gutachten angefertigt werden. Das ist doch gar nicht zu leisten, besonders nicht zeitnah. Deshalb soll nichtöffentlich auch nichtöffentlich bleiben“. Wenn ein Ratsmitglied gegen diese Richtlinie verstoße, habe es sich zu verantworten, so Elixmann. Auch Peter Rademacher (CDU), sah das so. „Im Einzelfall zu klären, was eventuell öffentlich mitgeteilt werden dürfte, wäre wirklich schwierig“.

Der Antrag der CDU-Fraktion wurde nach der Aussprache mit 18 gegen 6 Stimmen abgelehnt. Die Fraktionsvorsitzende Breiwe hatte wegen eines anderen Termins an der Ratssitzung nicht teilgenommen.