Antrag der CDU abgelehnt Hasbergen: Keine Nutzungsänderung für den Jugend-Bulli

Hasbergen. Der für die Jugendarbeit angeschaffte Kleinbus soll nach Dafürhalten der CDU-Fraktion in Hasbergen auch von anderen Altersgruppen benutzt werden können. Die Ratsmitglieder lehnten den Vorschlag jedoch mit deutlicher Mehrheit ab.

In ihrem Antrag wollte die CDU-Fraktion die „Richtlinie für die Benutzung des Kleinbusses für die Jugendarbeit der Gemeinde Hasbergen“ überarbeitet wissen. Im Kern sollte die Einschränkung, den Bus ausschließlich für die Jugendarbeit einzusetzen, entfallen. Stattdessen sollte seine Nutzung für alle Vereine und Verbände gestattet werden.

Bulli hat 100.000 Kilometer auf der Uhr

Häufig gebe es Anfragen, ob der Bus auch für deren Aktivitäten genutzt werden könne, so die Partei. Es wurde argumentiert, das Fahrzeug stehe oft ungenutzt herum. Letzteres konnte Bürgermeister Holger Elixmann aber nicht bestätigen. „Es mag sein, dass der Bulli mal einen Tag steht, aber in der Regel ist er für irgendwelche Nutzungen im Jugendbereich gebucht.“ Er selbst hatte am Tag der Ratssitzung noch auf den Kilometerzähler geschaut. „Da stehen 100000 Kilometer drauf. Wir haben das Fahrzeug 2014 in Dienst gestellt – für mich sagt das aus, dass der Bulli gut genutzt wird.“

Hardy Fischer (SPD) pflichtete dem bei und ergänzte, „nicht selten gibt es sogar Doppelanfragen“ für die Nutzung des Busses. Außerdem, so gab er zu bedenken, trage das Fahrzeug Werbung, „die doch speziell darauf platziert wurde, weil er in diesem Bereich eingesetzt wird“. Eine Ausweitung der Nutzergruppen könnte nicht in diesem Sinne sein. „Als wir damals in der Politik über die Anschaffung diskutiert haben, war auch klar, dass der Bus nicht zum Taxi-Unternehmen der Gemeinde werden sollte.“ Heiko Dölling (SPD) ergänzte: „Wir haben in Hasbergen einen Unternehmer, der Bullis und Kleinbusse verleiht. Wollen wir dem Konkurrenz machen?“

Nutzerkreis ausweiten ein „fatales Zeichen“

Friedrich Fischer (CDW/ FDP-Kooperation) gab zu bedenken, die Anschaffung sei damals geschehen, um die Jugendarbeit in der Gemeinde zu erleichtern. „Gerade jetzt, zu einem Zeitpunkt, wo wir die Jugendarbeit bei uns neu definieren wollen, wäre es ein fatales Zeichen, den Nutzerkreis auszuweiten.“ Auch Klaus Eckert (Grüne) war gegen den Antrag. „Der Bus ist für die Jugendarbeit angeschafft worden, und so soll es auch bleiben.“

Janina Urban (CDU) warf ein, auch in anderen Gemeinden würden solche Fahrzeuge den Vereinen zur Verfügung gestellt. „Es können doch Listen ausgelegt werden für die Nutzung“, schlug sie vor. Doch das wollte Hardy Fischer nicht gelten lassen. „Jugendliche planen häufig spontan. Ältere dagegen wissen oft schon ein halbes Jahr im Voraus, wann sie etwas unternehmen wollen. Da wären die Jugendlichen klar im Nachteil.“

Das Ergebnis der Abstimmung

Die folgende Abstimmung ging mit einer Ablehnung des CDU-Antrags zu Ende. Es stimmten 18 Ratsmitglieder dagegen, die sechs CDUMitglieder waren für den Antrag.