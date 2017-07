Schützengesellschaft Hasbergen feiert Zum letzten Mal Schützenfest an der Holzheide

Zum letzten Mal feiert die Hasberger Schützengesellschaft ihr Schützenfest an der Holzheide. Archivfoto: Michael Pohl

Hasbergen. Als letzte große Veranstaltung findet am ersten Wochenende im August ein zünftiges Schützenfest in der Traditionsgaststätte „Zur Holzheide“ statt. Am Samstag, laden die Mitglieder der Schützengesellschaft Hasbergen zu ihrem Fest in den Biergarten ein.