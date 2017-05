Baumgart und Pliesch Priesterjubiläum: Kirche muss näher ran an die Menschen

Osnabrück/Hasbergen. In Zeiten von Kirchenaustritten und fehlenden Priesternachwuchses setzten am Freitag Christoph Baumgart und Ulrich Pliesch ein deutliches Zeichen für das Priestertum. Gemeinsam mit über 400 Gläubigen feierten sie das silberne Jubiläum ihrer Weihe.

Dass die Kirche St. Elisabeth an diesem sommerlichen Freitagabend bis auf den letzten Platz besetzt war, zeige nach Meinung des Konzelebranten Josef Fleddermann, dass die Jubilare in der Vergangenheit vieles richtig gemacht hätten. In seiner Predigt zeichnete er das Wirken von Baumgart und Pliesch seit der gemeinsamen Weihe nach. Dabei sei es den beiden wichtig gewesen, nicht im Mittelpunkt zu stehen, sondern gemeinsam mit den Mitgliedern der jeweiligen Gemeinden die Eucharistie zu feiern.

Auch Priester machen Fehler

Weiter zitierte Fleddermann den Satz von Baumgart aus einer, anlässlich des silbernen Priesterjubiläums gemeinsam herausgegeben Schrift: „Die Menschen und ich selber sind nur ein zerbrechliches Gefäß für einen großen Schatz.“ Damit werde deutlich, dass auch Priester Fehler machen könnten und sich alle Menschen um die Bewahrung des kostbaren Schatzes, des Glaubens, kümmern müssten, so Fleddermann.

Kirche muss auf die Menschen zugehen

Im Vorwege der Jubiläumsmesse auf die Frage angesprochen, warum es in diesem Jahr im Bistum Osnabrück keine Priesterweihe gebe, äußerten Baumgart und Pliesch die Vermutung, dass es in heutiger Zeit schwerfalle, jungen Menschen den Zugang zum Glauben zu vermitteln. „Die Jugend wird nicht mehr erreicht.“ Um dem Priestermangel zu begegnen, müsste, nach Überzeugung von Baumgart, die Kirche sich wieder auf das Niveau der Menschen begeben. In sofern stimme er mit Papst Franziskus überein, dass Kirche sich stärker auf ihre Hauptaufgabe, der Seelsorge der Gläubigen konzentrieren müsse.

Die Messe am Freitagabend lasen Baumgart und Pliesch gemeinsam mit Konzelebranten, von denen einige zum gemeinsamen Weihekurs aus dem Jahr 1992 gehörten. Auch unter den im Kirchenschiff versammelten Gläubigen waren weitere Weggefährten und Familienangehörige der Jubilare anwesend. Nach seiner Primiz zog es Baumgart als Kaplan der Gemeinde St. Antonius ins emsländische Papenburg.

Viele Wege bis nach Osnabrück

Weitere Stationen in Italien und Osnabrück folgten. Wesentlichen Einfluss nahm Baumgart auf die geistliche Entwicklung der Osnabrücker Diözese in den Jahren 1997 und 98, zunächst als geistlicher Rektor der Landvolkhochschule Oesede und danach als Leiter der Diözesanstelle Berufe der Kirche. Seit 2006 steht Baumgart dem Gemeindeverbund St. Elisabeth, St. Wiho und St. Josef in Hasbergen als Pfarrer vor.

Der zweite Jubilar Ulrich Pliesch begann seinen priesterlichen Weg nach der Weihe als Kaplan der Gemeinde Christus-König in Osnabrück. Es folgten weitere Stellen als Gemeindegeistlicher im Emsland. Bevor Pliesch 2012 zum pastoralen Team um Baumgart stieß, war er zuletzt als Pastor der Gemeinde „Zu den heiligen Schutzengeln“ auf der Insel Juist tätig.

Chöre geben in der Messe eine Premiere

Neben zahlreichen Glückwünschen und tiefen Einblicken in den christlichen Glauben, bot die Messe auch eine echte Premiere. Zum ersten Mal untermalte der gemischte Kirchenchor der Gemeinde St. Josef aus Hasbergen, unter der Leitung von Nicolai Strauch, gemeinsam mit dem gemischten Chor Resucito, unter der Leitung von Kai Lünnemann die Liturgie. Im Anschluss an die Messe baten die Jubilare die Gläubigen zu einem Empfang in das Gemeindehaus.