Wahlkreiskonferenz in Hasbergen SPD wählt Jutta Olbricht zur Landtagskandidatin

Hasbergen. Jutta Olbricht ist die neue Landtagskandidatin der SPD für den Wahlkreis GMHütte. Auf der Wahlkreiskonferenz in Hasbergen setzte sie sich mit 24 zu 8 Stimmen gegen ihren Mitbewerber Julian Symanzik durch. Olbricht tritt die Nachfolge von Kathrin Wahlmann an, die auf ihre Kandidatur verzichtet hatte.

SPD-Wahlkreiskonferenz, die Zweite: Nachdem die Landtagsabgeordnete Kathrin Wahlmann im April überraschend von ihrer Kandidatur zurückgetreten war, kamen die Delegierten jetzt erneut zusammen, um einen Kandidaten für die Landtagswahl im Januar zu nominieren. „Ab heute können wir in den Landtagswahlkampf starten“, zeigte sich Wahlleiter Werner Lager vom Bezirksvorstand überzeugt.

„Es ist schön, dass ihr noch mal hier seid“, meinte Wahlmann zu den Anwesenden im Gasthaus Thies. Sie habe sich über ihre Nominierung sehr gefreut: „Ich hätte euch gerne noch einmal fünf Jahre in Hannover vertreten.“ Da es ihr jedoch nicht möglich sei, Arbeit und Familie so zu verbinden, wie sie es sich wünschen würde, habe sie sich dazu entschieden, auf die Kandidatur zu verzichten, erklärte die Mutter zweier Kinder. „Ich habe das Gefühl, ich hetze den Terminen nur hinterher“, meinte Wahlmann, die neben dem Wahlkreis GMHütte, der die Hüttenstadt, Hagen, Hasbergen, Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde und Glandorf umfasst, auch die Wahlkreise Bramsche und Bersenbrück mitbetreut, in denen die SPD keinen Landtagsabgeordneten stellt.

Olbricht: Inklusion besser umsetzen

Um Wahlmanns Nachfolge bewarben sich mit Jutta Olbricht und Julian Symanzik zwei Sozialdemokraten aus GMHütte. „Mir liegt das Wohlergehen aller Menschen am Herzen“, erklärte Olbricht in ihrer Rede. In Hannover wolle sie sich besonders für altersgerechtes Wohnen, den kostenlosen Zugang zu Bildung und eine bessere Umsetzung der Inklusion einsetzen: „Wir brauchen gute Standards, damit kein Kind auf der Strecke bleibt.“ Durch ihre Mitarbeit in Wahlmanns Büro habe sie bereits Einblick in die Landespolitik bekommen, außerdem sei sie gut vernetzt und verfüge über viel Lebenserfahrung.

Symanzik: Menschen müssen sich sicher fühlen können

Kostenlose Bildung ist auch das Kernthema von Julian Symanzik. Einen zweiten Schwerpunkt setzte der Pädagoge auf das Thema Sicherheit. Es müssten mehr junge Menschen für den Polizeiberuf begeistert und mehr Polizisten eingestellt werden: „Die Einbruchsrate ist um ein Vielfaches gestiegen. Die Menschen müssen sich wieder sicher fühlen können“, so der 29-Jährige, der damit warb, nicht nur ein Kandidat für 2018, sondern auch für 2023 oder sogar 2028 zu sein. Für Unmut unter einigen Delegierten sorgte der Auftritt von Hasbergens Ex-Bürgermeister Frank Stiller, der sich klar für Olbricht aussprach.

Deutliches Votum

33 von 50 Delegierten nahmen an der Abstimmung teil. 24 votierten für Olbricht, acht für Symanzik. Eine Person enthielt sich. Olbricht dankte den Mitgliedern für ihre Vertrauen. „60 ist die neue 40“, meinte die GMHütterin in Bezug auf ihr Alter. „Wenn wir von einem Handwerker erwarten, dass er mit 67 noch auf einem Gerüst steht, dann kann ich mit 67 noch im Landtag sitzen.“