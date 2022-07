O‘zapft wird am 17. September nicht nur beim Oktoberfest in München, sondern auch bei der Ohrbecker Hüggelwies‘n. FOTO: dpa/Karl-Josef Hildenbrand (Symbolbild) up-down up-down Party mit den „Partyfürsten“ 6. Ohrbecker Hüggelwies’n am 17. September in Hasbergen Von Thomas Wübker | 28.07.2022, 13:48 Uhr

Am 17. September beginnt das Oktoberfest in München. Aber auch in Hasbergen wird an diesem Tag o‘zapft: Dann steht auf dem Festplatz des Schützenvereins die 6. Ohrbecker Hüggelwies’n an.