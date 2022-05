Die Gemeinde Hasbergen lädt zu ihrem 32. Weinfest ein. Los geht es am Freitag, 10. Juni, um 19 Uhr. FOTO: Gemeinde Hasbergen/Design Scheile Am zweiten Juni-Wochenende 32. Weinfest in Hasbergen: Wo die Winzer selbst einschenken Von Anke Schneider | 12.05.2022, 06:38 Uhr

Am zweiten Juni-Wochenende verwandelt sich der Tomblaine-Platz in Hasbergen für das Weinfest von Freitag bis Sonntag in eine Kulisse aus weißen Pagodenzelten und kulinarischen Ständen. Weinliebhaber haben dann die Gelegenheit, sich den Rebensaft direkt vom Erzeuger einschenken zu lassen.