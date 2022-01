Weil er seine Freundin vergewaltigt und erheblich verletzt haben soll, muss sich ein 27-Jähriger vor dem Landgericht in Osnabrück verantworten.

Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Weil er seine damalige Freundin vergewaltigt und sie erheblich verletzt haben soll, als sie sich wehrte, muss sich ein 27 Jahre alter Mann aus Hasbergen vor dem Osnabrücker Landgericht verantworten.

In erster Instanz hatte das Amtsgericht Osnabrück den jungen Mann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt. Ferner sollte er der Geschädigten ein Schmerzensgeld in vierstelliger Höhe zahlen. Da er dies so nicht akzept