Am zweiten Weihnachtstag wurden Feuerwehr-Einsatzkräfte um 7.45 Uhr zu einem Brand in Hasbergen-Ohrbeck gerufen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Hasbergen. Ein Schornstein in einem Haus in Hasbergen-Ohrbeck ist am Sonntagmorgen in Brand geraten. Die gute Nachricht: Der Bewohner bemerkte den Brand am zweiten Weihnachtsfeiertag rechtzeitig und konnte sich in Sicherheit bringen.

Nach Angaben des Polizeikommissariats in Georgsmarienhütte wurde niemand verletzt. Gegen 7.45 Uhr hatte der 83-jährige Bewohner die Feuerwehr in den Brockmannweg gerufen, nachdem der Kamin beim Anzünden an der Innenseite Feuer gefangen hatt